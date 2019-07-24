فتح عدة نقاط لبيع أضاحي العيد ابتداء من هذا الخميس كسرا للمضاربة

ينتظر ابتداء من هذا الخميس فتح عدة نقاط لبيع أضاحي العيد المبارك، لكسر مضاربة الأسعار على أن تكون هذه النقاط خاضعة لمراقبة بيطرية دائمة.

وفي هذا الجانب تعهد رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين عزاوي جيلالي بتكثيف نقاط بيع الأضاحي وتوفير عدد معتبر منها في السوق الوطنية لتلبية الطلبات بأسعار معقولة تناسب جيوب المواطنين .

وأكد عزاوي جيلالي على وجود رقابة من قبل المصالح البيطرية على الأضاحي.

من جانبه أبرز رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار أنه من والملاحظ في السنوات الأخيرة توجه الجزائريين إلى تنويع الأضاحي سواء الجمال والبقر والماعز ما ترك بعض الموالين يتوجهون إلى تربية هذه الأنواع وتخصيص عددا منها لتلبية الطلبات.

أما ممثل جمعية حماية وارشاد المستهلك سليم بوداي فقد طالب بضرورة تسليم وصل البيع للمستهلك كضمان للبيع. وأشار بوداي إلى انه من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها تكثيف الرقابة البيطرية على مستوى نقاط البيع.

المصدر: الإذاعة الجزائرية