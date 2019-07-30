الناتج الداخلي الخام: الجزائر تسجل نموا اجماليا ب5ر1 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2019

بلغ النمو الاجمالي للناتج الداخلي الخام للجزائر، 5ر1 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2019، مقارنة بالثلاثي الاول من سنة 2018، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

و تميز نمو قطاع المحروقات بانخفاض ب-7ر7 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2019 مقابل -4ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

و بالتالي بلغت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، 9ر3 بالمائة خلال الثلاثي الاول من هذه السنة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

و تعود الزيادة في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات التي تبقى "معتبرة"، اساسا لنشاط الخدمات التجارية و الصناعة و البناء و الاشغال العمومية و الري و اخيرا لقطاع الفلاحة.

و حسب الديوان الوطني للإحصائيات، عرف نشاط خدمات التسويق ارتفاعا حقيقيا بقيمة 6ر5 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2019 مقابل 6ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

و ساهمت قطاعات اخرى في تحقيق هذه النتائج الايجابية للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. و يتعلق الامر في اول الامر بقطاع الصناعة الذي حقق نموا بنسبة 6ر4 بالمائة مقابل 3ر4 بالمائة، و قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري بما فيها مصالح الاشغال العمومية النفطية التي حققت نموا بحوالي 3 بالمائة، مقابل 1ر5 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.

و عرف بدوره قطاع الفلاحة نسبة نمو ايجابية بلغت +7ر2 بالمائة مقابل 5ر4 بالمائة و كذا الخدمات غير التجارية (1،7 بالمائة) مقابل 3ر2 بالمائة، حسب توضيحات الديوان.

و يتعلق الامر بالنسبة للخدمات التجارية بالنقل ووسائل الاتصال والتجارة و الخدمات المقدمة للمؤسسات و الاسر وكذا خدمات الفنادق و المقاهي و المطاعم.

اما فيما يخص الخدمات غير التجارية فتخص الشؤون العقارية و الخدمات المالية وخدمات الادارات العمومية.

وبالنسبة للقيمة الجارية، بلغ نمو الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية 9ر1 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2018.

و في هذا السياق، ارتفع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الاول من سنة 2019 بلغ 4ر0 بالمائة مقابل ارتفاع ب3ر6 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وخلال سنة 2018 بلغ النمو الاجمالي للناتج الداخلي الخام 5ر1 بالمائة، في حين بلغ النمو خارج المحروقات 4ر3 بالمائة.