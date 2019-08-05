اليوم الثاني من البطولة العربية للشباب-2019: الجزائر تحتفظ بكرسي الريادة في السباحة مؤقتا

تواصل المنتحبات الجزائرية التألق ، عبر التربع على كرسي الريادة مؤقتا بمجموع 16 ميدالية ذهب ، 17 فضة و11 برونز ، بعد منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية للشباب للسباحة-2019 (4-7 أغسطس)، التي جرت اليوم الاثنين ، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وتميزت الحصة المسائية ببروز العناصر الوطنية، فشهد تخصص الـ 200 متر فراشة حضورا قويا للجزائريين في الأصناف الثلاثة، فكان الذهب من نصيب محمد بن حاجة عند الأصاغر (14-15 سنة) بتوقيت (2 د 12 ثا 25 ج)، متبوعا بيونس العرباوي الذي نال الفضية بزمن (2 د 12 ثا 60 ج). كما افتك بوعشير الفضية عند الأواسط (16-18 سنة) بزمن (2 د 06 ثا 94 ج). نفس لون الميدالية أحرزها أيوب صابور (2 د 25 ثا41 ج) لدى البراعم (12-13 سنة).

وعند الإناث، سيطرت مريم خالدي عند الصغريات بواقع (2 د 23 ثا 58 ج)، متبوعة بمواطنتها سهام ميدوني (2 د 26 ثا 73 ج). وعند البراعم، افتكت آلاء حمّاش الفضية كذلك (2 د 36 ثا 82 ج).

وفي تخصص الـ 50 متر على الظهر، ضيّع الرياضيون الجزائريون التتويج بالذهب، فعند البراعم نال منصف بن بارة، الفضية (30 ثا 94 ج)، وعند الأصاغر حصد يونس العرباوي الفضية (29 ثا 68 ج) وأسامة علاّم البرونزية (29 ثا 81 ج). ولدى الأكابر اكتفى عبد الله عرجون بالفضية (26 ثا 44 ج)، متبوعا بزميله رياض بوحميدي (26 ثا 63 ج).

وعند الإناث تألقت سباحة المجمع البترولي، إيمان زيتوني، بنيلها المعدن النفيس عند الصغريات بتوقيت (31 ثا 06 ج)، واكتسبت ماشا كاميل سعدي الفضية عند البراعم (34 ثا 27 ج). وتوجت ريمة بن منصور بلقب السباق الطويل 1500 متر سباحة حرة بزمن (18 د 19 ثا 88 ج).

وخلال الفترة الصباحية، حصدت المنتخبات الجزائرية ثلاث ميداليات ذهبية و فضية واحدة، حيث واصل أنس تونسي، من صنف البراعم تألقه، بحصده ذهبية 100 متر سباحة حرة بتوقيت (58 ثا 16 ج)، قبل أن تضيف سباحة اتحاد الجزائر، خنساء بلقاسمي، لقب 400 متر 4 سباحات عند الصغريات بزمن (5 د 12 ثا 18 ج). وتوجت ريمة بن منصور، من الصغريات كذلك بذهبية 100 متر سباحة حرة (1 د 00 ثا

60 ج)، كما تحصلت ماشا كاميل سعدي (صغريات) على فضية 100 متر حرة (1 د 03 ثا97 ج).

وعقب مجريات اليوم الثاني من البطولة العربية للشباب -التي تتواصل يومي الثلاثاء والأربعاء- ارتفع رصيد الجزائر ضمن الترتيب العام للميداليات إلى مجموع 44 ميدالية، تفاصيلها : (16 ذهب، 17 فضة و 11 برونز)، ما يضعها في المرتبة الأولى مؤقتا، متبوعة بالمغرب (البلد المنظم) وتونس.

وتشارك البعثة الجزائرية في هذه البطولة العربية بمجموع 31 سباحا من بينهم 15 فتاة، يشرف عليهم طاقم فني موسع يضم 6 مدربين بقيادة الناخب الوطني ومدرب فريق اتحاد الجزائر، علي معنصري.

المصدر : وأج