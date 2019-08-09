رابطة الأبطال الإفريقية : فوز إتحاد الجزائر على سونيداب في نيامي

تغلب ممثل الجزائر في منافسة رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم، إتحاد الجزائر على نادي سونيداب من النيجر، بنتيجة (2-1)، الشوط الأول (0-1) لحساب ذهاب الدور التمهيدي للمنافسة جمع بينهما عشية اليوم الجمعة بنيامي.

وإفتتح أمادو سابو باب التسجيل في الدقيقة (14) من ضربة جزاء لصالح سونيداب، قبل ان يقلب بطل الجزائر الطاولة في الشوط الثاني بواسطة زكريا بن شاعة صاحبي الهدفين في الدقيقتين (51 و 59).

بهذا الفوز، قطعت تشكيلة المدرب بلال دزيري خطوة حاسمة للتأهل للدور المقبل، حيث ستخوض مباراة الإياب يوم 23 أغسطس الجاري بملعب 5 جويلية (الجزائر)

ويلعب الممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة, شبيبة القبائل، مساء اليوم الجمعة (45ر20)، بملعب الوحدة المغاربية (بجاية) أمام المريخ السوداني, في ذهاب الدور التمهيدي.

المصدر : واج