سيال تقوم بتحليل اضطرابات التزوّد بالمياه ببعض بلديات العاصمة

تعكف شركة المياه و التطهير للعاصمة (سيال) حاليا على تحليل وضعية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التي عرفت اضطرابات في التزويد خلال عيد الأضحى، حسبما أشار إليه اليوم الأربعاء بيان للشركة.

و أكد المصدر نفسه ، أن نتائج هذا التحليل ستجسد من خلال مخطط لتحسين التزويد. و أوضح البيان أن "نتائج هذا التحليل ستجسد من خلال مخطط تحسين التزويد مثلما حدث في سنة 2018 بالنسبة لبلديات شرق العاصمة التي عرفت اضطرابات مستمرة و التي تشهد اليوم تزويد 24 سا /24 سا".

من جهة أخرى ، أكدت سيال العودة الكاملة للتزويد بالمياه الشروب خاصة على مستوى البلديات التي عانت من هذا الاضطراب يومي عيد الأضحى.

و حسب الشركة فان " مستويات خزانات المياه تعرف استقرارا و ستسمح بتزويد متواصل 24سا/24سا إلا في حالة حدوث طارئ".

كما أوضحت شركة التوزيع أن " بعض الأحياء فقط" من بلديات بوزريعة و الشراقة و درارية و العاشور و الكاليتوس و أولاد فايت شهدت اضطرابات في التوزيع بالمياه الشروب خلال يومي العيد "بالرغم من التشغيل التام لجميع محطاتها 24سا/24سا".

و كشف ذات المصدر ، "لهذا الغرض و تحسبا لأي طارئ ، اتخذت سيال إجراء يتمثل في وضع الصهاريج على مستوى هذه الأحياء الحساسة منذ اليوم الأول من العيد" مشيرا إلى " الظروف الجيدة" التي تم فيها توزيع المياه الشروب على مستوى البلديات الأخرى من العاصمة.

إضافة إلى ذلك أوضحت سيال أنها استعدت لهذه المناسبة الهامة من خلال تأمين مجمل محطات الضخ والتوزيع "قبل حلول العيد الأضحى".

الكمية الكافية للعاصمة وتيبازة تم استهلاكها في 8 ساعات خلال اليوم الأول من العيد

في نفس السياق ، أشارت سيال إلى أنها "استهلت يومي العيد و جميع الخزانات مملوءة" مضيفة أنه تم إنتاج وضخ أكثر من 5ر1 مليون متر مكعب من المياه في الخزانات.

و حسب سيال دائما فان " هذه الكمية الكافية لتزويد سكان الجزائر العاصمة وتيبازة في الوقت العادي تم استهلاكها في ظرف 8 ساعات خلال اليوم الأول من العيد".

و استنادا إلى نفس المصدر فان تراجع الضغط كان " متوقعا وحتميا" في هذه الفترة المتميزة بحرارة شديدة و غداة نهاية أسبوع "حيث بلغت نسبة الاستهلاك أوجها".

المصدر : وأج