الألعاب الإفريقية-2019 : 15 دراجا جزائريا بالمغرب من أجل أهداف متعددة

سيمثل 15 دراجا الجزائر في الألعاب الإفريقية-2019 المقررة من 19 إلى 31 أوت بالمغرب وكلهم طموح في الصعود على المنصة وأيضا حصد نقاط إضافية في الترتيب الإفريقي (أفريكا-تور)، حسب ما أوضحه المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للاختصاص، رضا كحلال.

ويقول المسؤول في هذا السياق: "ستشارك مختلف منتخباتنا الوطنية في الموعد الإفريقي بتعداد يضم 15 دراجا من بينهم خمس فتيات وهذا في منافسات الدراجات الجبلية وسباقات السرعة وضد الساعة (فردي وحسب الفرق) بهدف الصعود على المنصة، حصد نقاط في ترتيب (أفريكا-تور) وكذلك افتكاك تأشيرة أولمبية ثانية لطوكيو-2020 بعد عز الدين لعقاب، وهو أول جزائري متأهل للأولمبياد".

وسيشارك المنتخب الجزائري للذكور بكل من لعقاب، يوسف رقيقي, عبد الرحمن منصوري، إسلام منصوري، حمزة منصوري، ياسين حمزة ونسيم سعيدي تحت إشراف المدرب الوطني شريف مرابط.

وأضاف المدير الفني يقول:"لقد وفّر الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية للدراجات، خير الدين برباري، كل الإمكانيات الكفيلة بالسماح لمنتخب الذكور بتجسيد كل الأهداف المسطرة في بداية الموسم, منها الألعاب الإفريقية-2019 بالمغرب. لقد سطرنا سلسلة من التربصات بالجزائر وخارج الوطن، كان آخرها بمدينة إستيلا الإسبانية".

أما التشكيلة النسوية فتضم ياسمين المداح وعائشة تيهار و نيرة بوزيدي و ليندة قاسمي ورشا بنونان بلقاسم تحت إشراف المدربين نسرين مدني وعبد الكريم ثوابتي.

عن التشكيلة النسوية، يقول رضا كحلال ما يلي:"لتحضير الموعد الإفريقي، أجرى المنتخب النسوي عدة تربصات بتيكجدة (البويرة) تخللتها سباقات بالمنطقة. نتوفر على تعداد منسجم قادر على إحداث المفاجأة وخاصة بطلة الجزائر رشا بنونان بلقاسم التي باستطاعتها الصعود على المنصة في السباق على الطريق. كما بإمكان ثلاث متسابقات من الخمس المشاركة في السباق على الطريق وكذا في منافسة الدراجات الجبلية".

وتشارك الجزائر في سباق الدراجات الجبلية لدى الرجال بكل من عبد الغني فلاح ويوسف خليل وجوليان فوكارت فيما تمثل الجزائر لدى الفتيات كل من ياسمين المداح، عائشة تيهار ورشا بنونان بلقاسم.

وبُرمجت منافسات الدراجات من 21 إلى 29 أغسطس بمدينة بن سليمان (الدار البيضاء) على النحو التالي:الدراجات الجبلية (21- 23 أغسطس)، سباق ضد الساعة (حسب الفرق وفردي) وسباق السرعة (24-29 أوت).

يذكر أنه خلال الألعاب الإفريقية 2015 ببرازافيل (الكونغو)، حصل المنتخب الجزائري للدراجات على ثلاث ميداليات تفاصيلها : 1 فضة و 2 برونز.

المصدر : واج