الألعاب الإفريقية-2019 - جيدو : تسع ميداليات منها ذهبيتان للجزائر

أحرز المنتخب الجزائري للجيدو تسع ميداليات (ذهبيتان، فضيتان و5 برونزيات) عقب منافسات اليوم الأول لدورة الجيدو للألعاب الإفريقية-2019 التي جرت اليوم السبت بقصر الرياضة مولاي عبد الله بالرباط (المغرب).

وكانت الميداليتان الذهبيتان من نصيب وائل الزين (- 86 كلغ) وفائزة أيساحين (- 52 كلغ) بينما اكتفت كل من أمينة بلقاضي (+ 63 كلغ) و يمينة حلاطة (- 57 كلغ) بالميدالية الفضية.

أما الميداليات البرونزية فقد عادت لكل من بوبكر رباحي (- 66 كلغ) وسليم رباحي (- 60 كلغ) وعماد الدين شروق (- 81 كلغ) و مريم موسى (- 52 كلغ) و هاجر مسرم (- 48 كلغ).

وستتواصل منافسات الجيدو غدا الأحد بينما برمج الافتتاح الرسمي للألعاب الإفريقية يوم الإثنين.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج