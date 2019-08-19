وزير الصحة: الأطباء العامون الذين أدوا 5 سنوات خدمة بمناطق الجنوب بإمكانهم الالتحاق بالتكوين المتخصص دون إجراء مسابقة

أعلن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, محمد ميراوي, اليوم الاثنين من جانت, أن مصالحه ستوقع قريبا اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تمكين الأطباء العامين الذين زاولوا خدمة لمدة خمس سنوات بمناطق الجنوب من الالتحاق بالتكوين في الطب المتخصص دون إجراء مسابقة, وذلك بهدف تحسين التأطير الطبي والتكفل بصحة المواطن.

وأوضح السيد ميراوي على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية والجماعات المحلية, صلاح الدين دحمون, رفقة وفد وزاري هام إلى الولاية المنتدبة جانت, أن وزارة الصحة "ستوقع قريبا اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تمكين الأطباء العامين الذين زاولوا مهامهم لمدة خمس سنوات بمناطق الجنوب من الالتحاق بالتكوين في الطب المتخصص دون اجراء مسابقة, وذلك بهدف تحسين التأطير الطبي والتكفل بصحة المواطن.

وأضاف الوزير خلال معاينته, رفقة الوفد الوزاري, لمستشفى ايفري بجانت, أن الدولة منحت عدة تحفيزات للأطباء من أجل الالتحاق بمختلف المناصب في ولايات الجنوب, مشيرا الى أنه "تقرر ايضا تعزيز النقل الجوي للمرضى وتوسيع اتفاقية التوأمة الموقعة بين المؤسسات الاستشفائية بالجنوب ونظيراتها في مختلف مناطق الوطن, لاسيما بالشمال.

وفي نفس الإطار, كشف الوزير أنه سيتم فتح مدرسة للشبه الطبي على مستوى جانت بدوره, أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, في رده على انشغالات بعض الشباب المحتجين, أن الولاية المنتدبة لجانت "ستتعزز بمستشفى جديد بطاقة استيعاب تقدر ب 120 سرير.

وكان وزير الداخلية قد اشرف على تدشين ثانوية عمر بن الخطاب بوسط مدينة جانت.

للإشارة, يواصل وزير الداخلية رفقة الوفد الوزاري تفقد العديد من الورشات التنموية في قطاعات مختلفة بهذه الولاية المنتدبة.

المصدر: واج