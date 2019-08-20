إرتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين إلى 21 شخصا

بلغ عدد الوفيات في صفوف الحجاج الجزائريين اليوم الثلاثاء 21 شخصا وفقا لحصيلة جديدة مئقتة أكدهارئيس البعثة الطبية .

وصرح الدكتور محمود دحمان أن الأمر يتعلق ب"الحاجة ساغي يامنة عمرها 82 سنة من ولاية وهران".

وأفاد ذات المتحدث بأن المتوفية لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفتها بفندق الخزامة بالمنطقة الغربية للمدينة المنورة وذلك إثر سكتة قلبية".

وأردف قائلا أن المرحومة كانت تعاني من مرض القلب وقد خضعت من قبل لعملية زرع بطارية .

وأوضح أنها أدت كافة مناسكها حيث أصيبت بإرهاق جسدي كبير، مشيرا إلى أنها كان يتوقع أن تعود إلي أرض الوطن يوم غد الأربعاء.

من جهة أخرى أبرز نفس المصدر أن عملية إجلاء المرضى الي الجزائر لاتزال متواصلة ،حيث سيتم نقل 4 حجاج يوم الخميس المقبل عبر مطار جدة يعانون من مرض القلب وأمراض عقلية.

وأضاف أن عدد الحجاج الجزائريين المرضي بالمستشفيات السعودية ارتفع اليوم ليصل إلى 16 شخصا.