وزارة الفلاحة تطلق برنامج لإعادة دعم البساتين الفلاحية بالواحات

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ، السيد شريف عماري ، اليوم الخميس ، بالمقاطعة الإدارية تيميمون ، شمال ولاية أدرار ، عن الإعداد لإطلاق برنامج لإعادة دعم البساتين الفلاحية بالواحات .

وأوضح السيد الوزير في ميكروفون الإذاعة الجزائرية بالقول باننا:" نشتغل على هذا المشروع حتى تكون لديها القدرات التقنية اللازمة لخلق مناصب شغل اضافية ، وسنخصص لها ما توفر من الاليات والتجهيزات عن طريق "الكناك " و "الاونساج " حتى نطور هذه الوحدات كما نقدم خدمات للمزارعين من اجل تأهيل البساتين المنتجة للتمور .

المصدر : الإذاعة الجزائرية