الرابطة الثانية تغلق جولة الافتتاح ببداية موفقة للمدية و الأربعاء و غليزان

عرفت الدفعة الأولى لمباريات الجولة الأولى لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم للموسم الجديد 2019- 2020 التي انطلقت عشية اليوم الجمعة ، تألق كل من أولمبي المدية و أمل الأربعاء و سريع غليزان التي بادرت بخطف النقاط الثلة الأولى فيما انتهى اللقاء الرابع بين أولمبي أرزيو و أمل بوسعادة بتعادل إيجابي (1-1).

و لم ينتظر أولمبي المدية طويلا للتأكيد على نواياه في العودة بسرعة لقسم النخبة، التي سقط منه نهاية الموسم الماضي، إذ احتاج إلى 23 دقيقة فقط ليسجل هدفيه أمام اتحاد الحراش الذي يواصل معاناته مثلما تؤكده هزيمة اليوم و الناتجة بالدرجة الأولى للازمة المالية الخانقة التي لم يجد لها مسؤولوها الحل المناسب.

من جهته، سجل أمل الأربعاء عودته للرابطة الثانية بفوز ثمين سجله على شبيبة سكيكدة 2-0. و يعود الفضل في ذلك للهداف بوغالية صاحب هدف في كل شوط، والذي مكن "الزرقا"من تحقيق انطلاقة ناجحة ستكون آثارها على معنويات الفريق كبيرة.

أما الرائد الثالث مؤقتا بعد إجراء هذه الدفعة الأولى ، فهو سريع غليزان العائد من بعيد أمام جاره مولوديّة سعيدة. هذه الأخيرة تقدمت في النتيجة عن طريق المخضرم المعروف الشيخ حميدي، لكن رد فعل السريع، كان سريعا، بواسطة مخضرم آخر و يتعلق الأمر بمحمد سيقر الذي صال و جال في مختلف الملاعب الجزائرية و توج مع اتحاد بلعباس بكأس الجزائر خلال موسم 2017-2018، حيث دشن موسمه الجديد مع فريقه الجديد بهدفين أنقذا فريقه من ورطة حقيقية.

وانتهي اللقاء الرابع المبرمج عشية اليوم بالتعادل (1-1) بين الصاعد الجديد أولمبي أرزيو و ضيفه القديم في هذا القسم، أمل بوسعادة. هذا الأخير الذي كان منهزما منذ الدقيقة 38) بهدف للاعب مولوديّة وهران سابقا عامر يحيى، عاد في النتيجة في الدقيقة (78) بعد حصوله على ضربة جزاء .فيما انتهت مباراة مولودية العلمة وجمعية وهران .

بينما تجري الدفعة الثانية مساء غد السبت، تتصدّرها قمة الجولة بين شبيبة بجاية و وداد تلمسان التي ستدور بدون حضور الجمهور عكس اللقائين الآخرين بين جمعية الخروب و مولوديّة بجاية من جهة، و دفاع تاجنانت- اتحاد عنابة من جهة أخرى.

المصدر : وأج