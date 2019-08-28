الألعاب الإفريقية-2019 - شطرنج: أربع ميداليات للجزائر

أنهى المنتخب الجزائري للشطرنج مشاركته في الألعاب الإفريقية-2019 بالمغرب (19-31 أغسطس) بإحرازه أربع ميداليات (فضية و 3 برونزيات) في ختام المنافسة اليوم الأربعاء بالرباط (المغرب).

و كانت الميدالية الفضية من نصيب المنتخب الجزائري المختلط في اللعب السريع فيما نال الميداليات البرونزية كل من يوسف بلحسن (بليتز/فردي/رجال) و لينا نصر (بليتز/فردي/إناث) و صبرينة لطرش في اللعب السريع/إناث.

وبهذه الحصيلة تنهي الجزائر المنافسة في المركز الثاني وراء منتخب مصر (4 ذهبيات و فضيتان) بينما جاءت زامبيا في المركز الثالث بميدالية فضية واحدة.