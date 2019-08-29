ألعاب إفريقية-2019: الجزائري هشام شرابي يتوج بالذهب في تخصص القفز بالزانة

توج الجزائري هشام شرابي بالميدالية الذهبية لتخصص القفز بالزانة ونال مواطنه العربي بورعدة ، البرونزية ، اليوم الخميس بالمركب الرياضي "مولاي عبد الله" بالرباط ، ضمن منافسات ألعاب القوى للألعاب الإفريقية-2019 الجارية بالمغرب 19-31 أوت .

وتجاوز شرابي عتبة الخمسة أمتار، متفوقا على التونسي مجدي شحاتة (4.70 متر) والجزائري العربي بورعدة (4.70 متر.

وبفضل هذا الانتصار، أحرز المنتخب الجزائري الميدالية الرابعة من المعدن النفيس ، بعد ذهبيات عبد الماليك لحولو في 400 متر حواجز، بورعدة في العشاري (7319 نقطة)، وأمين بوعناني في 110 متر حواجز. وتختتم منافسات ألعاب القوى ضمن الألعاب الإفريقية-2019 غدا الجمعة.

المصدر : وأج