محللون للإذاعة : إعلان هيئة الوساطة تعديل مشروع الانتخابات خطوة نحو مخرجات العملية الحوارية

قدمت لجنة الحوار أولى نتائج الاجتماعات مع القيادات الحزبية والفواعل في الحراك الشعبي وممثلين عن المجتمع المدني ، ومن أ برز ما قدمته اللجنة هوالالتفاف حول مطالب اصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية .

واعتبر متابعون للوضع السياسي بالجزائر أن اعلان هيئة الوساطة والحوار على تعديل مشروع الانتخابات خطوة نحو مخرجات العملية الحوارية .

ويرى المحلل السياسي سليمان لعراج، أن اصلاح النظام الانتخابي هو شرط من شروط الاساسية و ضمانة أخرى وقال في تسجيل للقناة الاولى "ان الاعلان هو خطوة ايجابية تضاف الى جانب الحديث على تجسيد الضمانات التي تم الاعلان عنها وهو من بين الخطوات التطمينية التي تساهم في طمأنة مختلف الفواعل السياسة والمجتمعية في أن الجزائر ماضية نحو انتخابات شفافة ونزيهة "

إصلاح النظام الانتخابي هو ضمانة للشفافية بحسب المحامي كريم مونة " تعديل قانون الانتخابات أو أي قانون يتم تعديله سيكون لديه مشروعية والذهاب الى انتخابات نزيهة وشفافة وهذا ما يتمناه كل الشعب الجزائري لانهاء الازمة إن كان هناك نية صادقة لذلك"_يضيف المتحدث .

ويتطلب الخروج من الازمة الحالية تحقيق توافق حقيقي مع كل الاطراف بما يخدم مصلحة البلاد والشعب .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية