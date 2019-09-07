اللجنة الوطنية للحوار والوساطة تجتمع هذا السبت لدراسة المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات وإنشاء لجنة مستقلة لتنظيمها ومراقبتها

تجتمع اللجنة الوطنية للحوار والوساطة هذا السبت في محاولة للخروج بتصور توافقيا يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء.

ويرى في هذا الصدد عضو الهيئة عبد الوهاب بن جلول"ان الهيئة تجتمع قصد بلورة كل الآراء والأفكار لمحاولة الوصول لقواسم مشتركة متعلقة بمهام وإنشاء سلطة انتخابات وكذا تحديد القانون الوضعي.

ومادامت الأغلبية تطالب بالتأجيل الانتخابات الرئاسية والضمانات فالكل يتفق على ضرورة إنشاء سلطة للانتخابات يكون دورها الإشراف على الانتخابات في محاولة للأخذ بما هو مشترك بالنسبة للأحزاب التي شاركت في الحوار".

المصدر: الإذاعة الجزائرية