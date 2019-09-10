مجلس العموم البريطاني يرفض مجددا طلب جونسون إجراء انتخابات عامة مبكرة

صوت مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية برفض طلب الحكومة إجراء انتخابات عامة مبكرة و يعد التصويت آخر إجراء للنواب قبل تعليق عمل البرلمان مدة خمسة أسابيع.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن التصويت جاء إثر جلسة برلمانية عاصفة اتهم فيها زعماء المعارضة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بالدعوة لانتخابات لضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل.

وللدعوة لإجراء انتخابات، تحتاج الحكومة 434 صوتا، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المؤلف من 650 عضوا. وفي التصويت الذي أجري في الساعات الأولى من صباح اليوم، لم يدعم طلب الحكومة سوى 293 نائبا.

وتواجه بريطانيا أزمة دستورية متصاعدة بسبب الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي حيث يرفض رئيس الوزراء تأجيل الخروج الى ما بعد 31 اكتوبر ولو من دون اتفاق بينما يصر النواب على ضرورة التوصل لاتفاق ولو اقتضى الامر تأجيل الخروج للمرة الثالثة.