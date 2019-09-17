مقتل 24 شخصا في انفجار بالقرب من تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني

قتل 24 شخصا وأصيب حوالي 30 آخرين في انفجار بالقرب من تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني محمد أشرف غني في إقليم بروان غرب العاصمة الأفغانية،كابول .

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء نقلا عن تقارير أولية، أن الانفجار وقع قبل بدء خطاب الرئيس غني ، مضيفة أن مسؤولا من مستشفى الإقليم أكد أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصا وإصابة 30 آخرين.

وقال عبد القاسم سانجين، مدير المستشفى الإقليمي إن " من بين الضحايا نساء وأطفال معظمهم مدنيون على ما يبدو ..." مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف لا تزال تعمل وعدد الضحايا مرشح للارتفاع.

وأفاد مسؤولون آخرون بأن عبوة ناسفة مثبتة في سيارة تابعة للشرطة قد انفجرت بالقرب من بوابة الدخول للمجمع ، الذي تم تنظيم التجمع الانتخابي فيه. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكان مسؤولون أفغان قد أعلنوا أول أمس الأحد أن قرابة 100 ألف من أفراد الأمن مستعدون لتأمين الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها بالبلاد في 28 سبتمبر الجارى.