أسعار النفط ترتفع بعد أسبوع مضطرب وسط تطمينات سعودية بشأن الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية هذا الخميس بعد اضطراب لأيامي لتهدأ الأسواق بفضل تعهد السعودية باستعادة الإنتاج الكامل بنهاية سبتمبر في المنشآت التي أعطبتها هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ مطلع الأسبوع.

وزادت العقود الجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 68ر63 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا إلى 25ر58 دولار للبرميل.

ويأتي انحسار المخاوف بعد قفز 6ر14بالمائة في أسعار برنت يوم الاثنين - الأكبر بالنسبة المئوية في يوم واحد لعقد الخام منذ 1988 على الأقل - عقب إعلان السعودية جدولا زمنيا للتشغيل الكامل وقولها إنها استطاعت العودة بإمدادات العملاء إلى مستويات ما قبل الهجمات عن طريق السحب من مخزوناتها النفطية.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدى"سي.ام.سي ماركتس" في سيدني "الأسعار قد تكون عثرت على نقطة توازن لبعض الوقت"ي مضيفا أن تعافيا سريعا في إنتاج النفط السعودي سيؤكد أن التعطل كان مؤقتا.