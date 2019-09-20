﻿أفغانستان : 40 قتيلا جراء تفجير انتحاري أمام مستشفى جنوب البلاد

قتل نحو 40 شخصا وأصيب عشرات الآخرين جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى في مدينة قلات،مركز محافظة زابل جنوب أفغانستان،حسب ما أعلنته السلطات المحلية في البلاد.

وقال غول إسلام سيال، المتحدث باسم حاكم المحافظة، في تصريحات أوردتها قناة"روسيا اليوم"الفضائية اليوم الجمعة، تأكيده إرتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة إلى 40 قتيلا و140 جريحا.

ولفت المسؤول إلى أن قتيلين فقط من عناصر الأمن والباقون مدنيون, بينهم أطفال ونساء ومرضى وزوار، قائلا إن المستشفى"مدمر تقريبا".

من جهتها، أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه استهدف مكتب مديرية الأمن الوطني الواقع قرب المستشفى.

المصدر : واج