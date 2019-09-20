ترامب يفرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني ويصفها بـ"الأعلى على الإطلاق"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني، قائلا إن تلك هي "أعلى عقوبات فُرضت على الإطلاق على بلد".جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين خلال لقائه في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت مورسين ، وفقا لما نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية .

ويأتي ذلك الإعلان بعد يومين من تصريح ترامب بأنه وجه وزارة الخزانة لزيادة العقوبات على إيران وذلك بعد هجوم تبنته جماعة أنصار الله الحوثي (الحوثيون) بطائرة مسيّرة استهدف منشأتي نفط تابعتي لشركة "أرامكو" السعودية.

وكان الرئيس ترامب قد صرح في وقت سابق بأن "لدى الولايات المتحدة القوة الكافية للقيام بما يتوجب عليها اتجاه إيران" معلنا عن فرض عقوبات مشددة أخرى على إيران ، متهما طهران بالوقوف وراء الهجوم ، الأمر الذي كذبته السلطات الإيرانية بشدة.

وكان معملان تابعان لشركة "أرامكو" السعودية قد تعرضا فجر أمس السبت الماضي لهجوم تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة.

وتبنت جماعة أنصار الله المسلحة في اليمن (الحوثيون) الهجوم بعشر طائرات مسيرة من دون طيار على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" في السعودية ، معتبرة أن "عملية استهداف حقلي بقيق وخريص تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان والحصار".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن منذ مارس من عام 2015 لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومته في مواجهة الحوثيين ، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني.

المصدر : وأج