كأس السوبر رجال : فوز شباب برج بوعريريج أمام المجمع البترولي

توج نادي شباب برج بوعريريج''رجال''بكأس السوبر عقب فوزه هذا الجمعة أمام المجمع البترولي بنتيجة: 29-26 (الشوط الأول: 14-16)في النهائي الذي جمع بينهما بالقاعة البيضاوية التابعة للمركب الأولمبي"محمد بوضياف" (الجزائر).

ويعد هذا اللقب الثاني في الموسم لأبناء البرج بعد التتويج بالبطولة المحلية، بينما يكتفي''المجمع البترولي''بلقب كأس الجزائر المتوج به على حساب أمل سكيكدة (23-22).

وفي وقت سابق من نهار اليوم, توجت سيدات''المجمع''بكأس السوبر بعد الفوز المسجل على نادي الأبيار بنتيجة 31-23 (الشوط الأول: 17-7).

ويعد هذا اللقب الثالث للمجمع البترولي بعد التتويج بالبطولة والكأس على حساب نفس النادي مؤكدا سيطرته على كرة اليد الجزائرية النسوية.

للاشارة سيشارك المجتمع البترولي ( رجال ونساء) في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 لأندية أبطال الدوري والتي ستقام بمديمة عمان الأردنية خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2019.

أما فيما يخص البطولة الوطنية ستعطى إشارة انطلاق المنافسة يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل ، مع الإبقاء على نفس نظام المنافسة المعمول به في الموسم المنصرم .

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج