بوقادوم يقود الوفد الجزائري المشارك في الدورة العادية ال74 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت في بيان لها أن صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية، سيقود الوفد الجزائري المشارك في الدورة العادية ال74 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الدورة السنوية المنظمة تحت شعار "تعبئة الجهود المتعددة الأطراف من أجل القضاء على الفقر وتوفير التعليم الجيد و مكافحة تغيير المناخ وضمان الشمول" ستعكف على بحث عدة قضايا دولية مدرجة ضمن جدول الأعمال تخص السلم والأمن والقانون الدولي و التنمية.

و إضافة إلى المشاركة في النقاش العام، سيمثل وزير الخارجية الجزائر في أشغال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب و المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة و قمة العمل من أجل المناخ و في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة و في الحوار الرفيع المستوى حول تمويل التنمية، حسب نفس البيان.

كما سيرأس السيد بوقادوم مناصفة اجتماعين موضوعيين رفيعي المستوى حول مالي و حول الندوة ال11 لتسهيل دخول معاهدة الحظر التام للتجارب النووية حيز التنفيذ.

وعلاوة على ذلك، سيشارك رئيس الديبلوماسية الجزائرية في عدة اجتماعات وزارية تنسيقية مقررة في إطار التكتلات والمنظمات التي تعد الجزائر عضوا فيها مثل حركة دول عدم الانحياز و منظمة التعاون الاسلامي و مجموعة ال77 و جامعة الدول العربية.

ومن جهة أخرى، ستكون للسيد بوقادوم محادثات ثنائية مع السيد تيجاني محمد بندي رئيس الجمعية العامة و مع السيد أنطونيو غوتيراس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة و كذا مع عدة رؤساء وفود دول شريكة حولة القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.