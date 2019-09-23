الفاف: الجزائر تواجه الكونغو الديمقراطية وديا يوم 10 اكتوبر بالبليدة

يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم ،نظيره من كونغو الديمقراطية يوم الخميس 10 اكتوبر على الساعة 20سا45 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في لقاء ودي تحضري، تحسبا للاستحقاقات الرسمية المقبلة، حسبما اعلنته الاثنين الاتحادية الجزائرية للعبة ( الفاف).

ففي اطار تواريخ الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) من 7 الى 18 اكتوبر ، يلاقي المنتخب الوطني في مباراة ودية بوم الخميس 10 اكتوبر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ، نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية ( 20سا45)، كما افادت الهيئة الفديرالية على موقعها الرسمي على الانترنت .

ويلعب ابطال افريقيا، لقاء وديا ثانيا يوم 15 اكتوبر، ضد منتخب كولومبيا على الساعة 21سا 00 ، بملعب بيار موري بمقاطعة فيل نوف داسك بمدينة ليل الفرنسية.

وكانت الهيئة الفديرالية الجزائرية قد رسمت يوم الجمعة الماضي ، اقامة المباراة امام ممثلي امريكا الجنوبية بفرنسا . ولم يلعب المنتخب الجزائري بفرنسا منذ اللقاء الودي الذي نشطه امام مالي في 18 نوفمبر 2008 بمدينة روان .

للتذكير تندرج المواجهتان في اطار تحضير الفريق الوطني ، استعدادا لتصفيات كاس امم افريقيا-2021 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل ببرمجة لقاءين امام : زامبيا بالجزائر وبتسوانا بغابورون .