ألعاب القوى/ مونديال 2019 - 400 متر حواجز: تأهل لحولو للدور نصف النهائي

تأهل العداء الجزائري عبد المليك لحولو إلى الدور نصف النهائي في منافسة 400 متر حواجز، للبطولة العالمية للألعاب القوى 2019، الجارية بالدوحة (قطر)، عقب إحتلاله للمرتبة الثالثة للمجموعة الخامسة بزمن قدره 49.54 ثانية.

وسيطر على السباق الاستوني راسميس ماجي (49.34 ثا), بينما حل الفرنسي ليدفي فايون ثانيا بتوقيت 49.49.

ويطمح حتما الجزائري التأهل للنهائي عندما يخوض يوم غد السبت منافسات الدور نصف النهائي (سا 05ر16).

ومن جهته، أقصي الجزائري ياسر محمد الطاهر تريكي في منافسة القفز الثلاثي، بعد أن اكتفى بوثبة قدرت ب16.62 متر بعيدا عن رقمه الشخصي.

وأنهى الجزائري المنافسة في المرتبة العاشرة عن المجموعة الأولى في الوقت الذي تأهل الستة أوائل للدور القادم.

ويتعلق الأمر ب: البرتغالي بيدرو بابلو بيكاردو(المرتبة الأولى/17.38 متر)، البورندي هيغيس فابريس زانغو (المرتبة الثانية/17.7 متر), الأمريكي دونالد سكوت (المرتبة الثالثة/16.99 متر) ومواطنه ويل كلاي (المرتبة الرابعة/16.97)، البرازيلي ألمير دوس سانتوس (المرتبة الخامسة/16.92 متر) وكريستيان ناوليس من كوبا (المرتبة السادسة/16.88 متر).

يبقى الاقصاء''مر''بالنسبة للجزائري الذي حقق خلال الصيف الفارط قفزة ب17.12 متر في البطولة العالمية الجامعية بتكساس (الولايات المتحدة الأمريكية).

إلى جانب تريكي ولحولو، تخوض الجزائر هذه البطولة بأسماء أخرى ويتعلق الأمر ب: ياسين حتحات ومحمد بلبشير (800 متر), بلال تابتي (3000 موانع) وتوفيق مخلوفي (1500 متر) واللذين سيدخلون المنافسة عن قريب.

المصدر : واج