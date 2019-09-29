الأمين العام للمنظمة الدولية: الحماية المدنية الجزائرية قوة ومرجعية للدول الأفريقية في مجال التنظيم والتدريب

أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون بالدور الهام للمنظمة الدولية للحماية المدنية في مرافقة وتطوير وترقية المهام المسندة لأجهزة الحماية المدنية في إفريقيا. مبرزا في السياق التجربة الجزائرية في المجال مؤكدا أنها ساهمت في تقديم الدعم في إطار التضامن الوطني.

جاء ذلك خلال الإجتماع الأفريقي الرابع للمديرين العامين للحماية المدنية للدولة الافريقية المنضوية في المنظمة الدولية للحماية المدنية المنعقد بالجزائر اليوم الأحد.

بدوره نوه الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية بلقاسم الكتروسي بتجربة الحماية المدنية الجزائرية قائلا إنها "تمثل قوة ومرجعية للدول الأفريقية في مجال التنظيم والتدريب والإمكانات المادية والبشرية.

وأشار إلى أن اجتماع الجزائر يهدف للخروج بقرارات تسمح بتسطير برنامج للحماية المدنية الإفريقية خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أن هذا البرنامج ينطلق من خلال التقارير للدول الإفريقية وفقا لاحتياجاتها.

من جهته اعتبر المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلام الإجتماع فرصة للتعاون بين مختلف المدراء العامين للحماية المدنية في القارة السمراء والإستفادة من التجربة الجزائرية في المجال