وزير السياحة:ضرورة تعزيز الشراكة بين الحرفيين وأصحاب الفنادق للترويج بالمنتوج الحرفي

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود هذا الاثنين على ضرورة دعم واقامة شراكة وتعاون مع أصحاب الفنادق والحرفيين بتخصيص فضاءات لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية وادراجها في النشاطات السياحية.

والح الوزير في أشغال الملتقى الوطني لإدماج نشاطات الصناعة التقليدية والسياحة على "وجوب اقامة شراكة دائمة" مع مسيري المؤسسات الفندقية والمستثمرين في قطاع السياحة والحرفيين من اجل استغلال كل المنتوجات الحرفية في انجاز المشاريع وكذا في تزيين الفنادق لابراز الموروث الحضاري والثقافي الذي تزخر به الجزائر.

وذكر بانه في خلال عشر سنوات الاخيرة تم انجاز حوالي 1300 مؤسسة سياحية وفندقية جديدة على المستوى الوطني يستدعي تأثيثها وتزيينها بتحف فنية وحرفية تعبر عن تراث الجزائر الاصيل من اجل استقطاب السياح.

ويعد الملتقى--كما أوضح بن مسعود-- فرصة لفتح النقاش حول كيفية ادماج النشاطات السياحية مع الصناعة التقليدية والحرف واستغلالها وتحديد الاجراءات الممكن اتخاذها لتحقيق فعالية اكبر في ادماج الحرفي في النشاط السياحي وكذا تحسيسه بضرورة الاندماج في النشاط المقاولاتي .

كما يهدف اللقاء الذي عرف مشاركة مستثمرين في مجال السياحة واصحاب الفنادق وحرفيين وخبراء الى تبادل الآراء والنقاش مع كل المعنيين من اصحاب الفنادق ومديري الغرف والحرفين قصد ايجاد صيغ لدعم التعاون في اطار مبدأ "رابح رابح " لفائدة الحرفيين والمستثمرين في القطاع .

وذكر في هذا الاطار بانه سيتم تنظيم لقاءات مماثلة لمناقشة كيفية ايجاد اليات وطرق من شأنها ترقية المنتوج الحرفي خاصة وان حوالي 80 بالمئة من هذا المنتوج الجيد يعد نتاج التكوين الرفيع الذي يستفيد منه الحرفيين في اطار الاتفاقيات المبرمة مع قطاع التكوين المهني.

وركز الوزير على ضرورة دعم الشراكة ايضا مع كل القطاعات المعنية لفائدة الحرفيين مذكرا في هذا الصدد بالاتفاقية الموقعة بين قطاعه وقطاع الضمان الاجتماعي تقضي باستفادة الحرفيين من الخدمات الاجتماعية وذلك بدفع مستحقاتهم سنويا .

وشدد من جهة اخرى على ضرورة تحسين نوعية المنتوج الحرفي وجعله يساهم في التنمية الاقتصادية وكذا الولوج به الى الاسواق العالمية مذكرا في هذا الشأن بان الصناعة التقليدية ساهمت لحد الان في خلق حوالي مليون منصب شغل.

وفي هذا الاطار أشاد وزير التكوين والتعليم المهنيين دادة موسى بلخير في تصريح له على هامش هذا اللقاء بمستوى المنتوج الحرفي المعروض بالمناسبة مبرزا أهمية دور التكوين المهني في دعم خبرات الحرفيين لتحسين نوعية المنتوج الحرفي ودعم الابداع لعرضه في الاسواق العالمية.

ودعا الوزير كل الجهات المعنية الى البحث عن آليات جديدة للنهوض بالصناعة التقليدية وتشجيع الحرفي على الابداع والابتكار وعصرنة المنتوج مع الحفاظ على التراث التقليدي مبرزا دور التكوين في تحسين النوعية في كل الخدمات السياحية ايضا .