البطولة العربية للأندية: رجال البترولي يواجهون الغرافة القطري في النهائي يوم الخميس بعمان

تأهل المجمع الرياضي البترولي إلى نهائي النسخة ال35 للبطولة العربية للأندية البطلة لكرة اليد (رجال) الجارية بالعاصمة الأردنية عمان، عقب فوزه اليوم الاثنين على برقان الكويتي بنتيجة 32-25 (الشوط الأول: 13-11).

وبهذا الفوز، يلتقي المجمع النفطي في النهائي بنادي الغرافة القطري، الفائز في المربع الذهبي على الوحدة السعودي بواقع (25-24) الشوط الاول (14-06).

وتجرى المباراة النهائية يوم الخميس ابتداء من (00ر16) بتوقيت الجزائر.

من جهة اخرى، تلعب المباراة الترتيبية لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع بين الوحدة السعودي وبرقان الكويتي يوم الاربعاء ابتداء من (00ر17).

الجمعة 27 سبتمبر: الدور ربع النهائي

الغرافة القطري - نادي قطر 31-20 /1/

الكويت الكويتي - برقان الكويتي 20-21 /2/

المجمع البترولي - رجاء أغادير المغربي 31-24 /3/

الترجي التونسي - الوحدة السعودي 27-28 (4)

السبت 28 سبتمبر: راحة

الاحد 29 سبتمبر: لقاءات ترتيبية (5 - 8)

نادي قطر - الترجي التونسي 21-36

الكويت الكويتي - رجاء أغادير المغربي 26-18

الدور نصف النهائي: الاثنين 30 سبتمبر

00ر15: الغرافة القطري - الوحدة السعودي 25-24

30ر17: برقان الكويتي - المجمع البترولي الجزائري 25- 32

الثلاثاء 1 أكتوبر: راحة

لقاءات ترتيبية : الأربعاء 2 أكتوبر

00ر11: نادي قطر - رجاء أغادير المغربي (المرتبة 7 - المرتبة 8)

00ر15: الترجي التونسي - الكويت الكويتي (المرتبة 5 - المرتبة 6)

00ر17: الوحدة السعودي - برقان الكويتي (المرتبة 3 - المرتبة 4)

النهائي : الخميس 3 أكتوبر

00ر16: المجمع البترولي - الغرافة القطري.