الشرقاوي للإذاعة: من الصعب أن يصوت مجلس الشيوخ على عزل ترامب

يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه إذا قام مجلس النواب بتمرير بنود الاتهام الخاص بالتحقيق الجاري في ما إذا كانت مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني قد ترتقي لتكون جريمة مستحقة للإقالة.

وحسب المحلل السياسي ماكا الشرقاوي فإنه من الصعب أن يقدم مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على عزل ترامب حتى لو تلقى بنود الإتهام من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون .

وأوضح في تصريح للإذاعة الجزائرية، الثلاثاء، أنه في حال صوتت غالبية بسيطة من أعضاء مجلس النواب لصالح إقالة رئيس حالي، فإن القضية تنتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يستلزم الحصول على ثلثي الأصوات (من أصل 100 عضوا) لعزل الرئيس الحالي، وذلك بحضور رئيس المحكمة العليا كرئيس للمحاكمة"

لكن في ظل وجود الجمهوريين، الذين يدعمون ترامب إلى حد كبير، كغالبية في مجلس الشيوخ، سيكون من الصعب الحصول على 67 صوتا لإقالة ترامب حسب المتحدث.