المهرجان الوطني لأدب و سينما المرأة: تتويج فيلم "عرفان" بجائزة الجمهور لأحسن عرض سينمائي

توج فيلم "عرفان" للمخرج سليم حمدي بجائزة الجمهور "الخلخال الذهبي" لأحسن عرض سينمائي من بين الأفلام المشاركة في المهرجان الوطني لأدب و سينما المرأة الذي اختتمت فعالياته سهرة اليوم الأربعاء.ويحكي هذا الفيلم قصة المجاهدة يمينة التي تجسد شخصيتها الممثلة شافية بوذراع وأختها التي استشهدت في ميدان الشرف وكذا حفيدها وخطيبته وأصدقائه وهم شباب مفعمون بالمواهب والحيوية ولكن دون آفاق مستقبلية.

و أوضح مخرج الفيلم سليم حمدي بعد تتويجه بجائزة "الخلخال الذهبي" أن أهم عامل لنجاح أي منتوج سينمائي هو إيصال الرسالة للجمهور.

و تم خلال سهرة اليوم تتويج 20 شابا مشاركا في دورة تكوينية حول " تقنيات التقاط الصوت" تحت إشراف المخرج سليم حمدي بشهادات تكوينية.

و تم بالمناسبة تكريم المخرجين و المخرجات و الفنانين و الأدباء و الشعراء المشاركين في هذه التظاهرة الثقافية على غرار الشاعرة زينب لعرج و الناقد السينمائي محمد بن صالح و المخرجة نورة حمدي.

و قد تميزت هذه التظاهرة الثقافية في طبعتها الثالثة التي احتضنتها ولاية سعيدة على مدار خمسة أيام تحت شعار " ترافلينغ الكلمة و نون المحبة" بمشاركة أزيد من 30 مخرجا و مخرجة و ناقدا سينمائيا و فنانين و أدباء و شعراء و روائيين.

و عرف المهرجان الوطني لأدب و سينما المرأة المنظم تحت إشراف وزارة الثقافة تقديم برنامج متنوع شمل عرض أفلام سينمائية طويلة و قصيرة بقاعة سينما "دنيا زاد" منها العرض ما قبل الأول لفيلم "جنية" للمخرج بهلول عبد الكريم و "حتى نهاية الوقت" للمخرجة شويخ ياسمين و " السعداء" و فيلمي " نهر لندن" و " شرطي بيلفيل " للمخرج رشيد بوشارب.

و تم بهذه المناسبة المنظمة من طرف محافظة المهرجان الوطني لأدب و سينما المرأة تنظيم لقاءين أدبيين مع الكاتبين الروائيين ياسمينة خضرة و جميلة طلباوي و مائدة مستديرة تمحورت حول " ظهور الجيل السينمائي الجديد" نشطها الناقد السينمائي احمد بجاوي إضافة إلى جلسة شعرية.

كما تم تقديم عرض مسرحي في إطار مسرح الشارع تحت عنوان "الناجي" من تقديم الفنانين ماسيليا آيت علي و نازم حلاجة.

المصدر : وأج