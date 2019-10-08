إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست وإلقاء القبض على اثنين آخرين بخنشلة

سلم إرهابي نفسه إلى السلطات العسكرية بولاية تمنراست وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة، حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سّلم إرهابي نفسه صباح اليوم 07 أكتوبر 2019 للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، مشيرا الى ان "الأمر يتعلق بالمسمى العربي لادمي سيد أحمد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008.

الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة".

كما تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم الاثنين, خلال عملية استطلاع بمنطقة بوجلباني ببلدية بابار (خنشلة), من إلقاء القبض على إرهابيين (2) وتوقيف عنصري دعم للإرهاب في عملية لا تزال متواصلة, حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية استطلاع بمنطقة بوجلباني, بلدية بابار, ولاية خنشلة (الناحية العسكرية الخامسة), ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 07 أكتوبر 2019, القبض على الإرهابيين د. عبد المالك وب. الهادي".

وأضاف البيان أن "العملية التي لا تزال متواصلة, مكنت أيضا من توقيف عنصري (02) دعم وحجز مواد ومعدات لصناعة القنابل التقليدية, بالإضافة إلى كمية كبيرة من المواد الغذائية وأغراض مختلفة".

وفي سياق متصل وبفضل استغلال المعلومات, "ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة, مركبة رباعية الدفع ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة تقدر بـ 348 طلقة من مختلف العيارات, بالإضافة إلى مخزنين (02) وشريط للذخيرة".

من جهة أخرى, "كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, إثر عملية البحث والتمشيط المتواصلة بمنطقة كدية الحبالات, بلدية واد الزهور, ولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة, مخبأ للإرهابيين يحتوي على معدات ومواد تدخل في إعداد المتفجرات وأغراض أخرى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، 07 أشخاص و حجزت 04 مولدات كهربائية و04 مطارق ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية".

من جهة أخرى, "أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ 52 شخصا بكل من وهران وعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية, في حين تم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين أميناس وبسكرة".