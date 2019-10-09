رئيس الدولة يستقبل وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو

استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح البيان أنه تم خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الزيارة التي أجراها الوزير التركي إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري والذي تم بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم , " التنويه بالعلاقات التاريخية الممتازة التي تربط البلدين والديناميكية التي طبعت هاته العلاقات في السنوات الأخيرة و دراسة سبل تعزيزها في مختلف المجالات ".

كما كانت المقابلة "فرصة لتبادل وجهات النظر حول مسائل إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية تعزيز الحوار و التنسيق بشأنها ثنائيا و في المحافل الدولية", يضيف المصدر ذاته.

المصدر : وأج