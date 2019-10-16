المشاركون في ورشة حول المساواة بين الجنسين يبرزون الأشواط الكبيرة التي حققتها الجزائر في هذا المجال

أكد المشاركون في ورشة حول مرافقة الجهود الوطنية من أجل التكفل الأفضل بمسألة المساواة بين الجنسين في تجسيد أهداف التنمية المستدامة على الأشواط الكبيرة التي حققتها الجزائر في مجال المساواة بين الرجل والمرأة على جميع المستويات.

وأبرز المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية لزهر سوالم خلال هذه الورشة التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني بدعم من آلية الأمم المتحدة أهمية تكريس دور الجانب المؤسساتي للمجتمع المدني بترسيخ مبادئ الدستور المحينة وتحقيق الربط مع أهداف التنمية المستدامة للنوع الاجتماعي الممثل في المرأة لتحقيق التساوي بين الجنسين .

هذا وأكد المدير العام بوزارة التضامن عبد الرزاق مراد عابسي أن التوجه نحو الريادة السياسية للمرأة هو مسار الجزائر اليوم على مدى 10 سنوات المقبلة.

وأعرب المتحدث ذاته عن فخره بما حققته المرأة الجزائرية من انجازات عبر كافة الأصعدة.

من جهته ركز ممثل المنظومة الأممية ايريك أوفاغفست على ضرورة القضاء على كل أنواع التمييز بين الجنسين وأن الجزائر حققت إصلاحات في مجال التساوي بين الجنسين مقارنة بدول المنطقة العربية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية