سعر سلة خامات أوبك يتراجع إلى 62ر59 دولارا للبرميل

سجل سعر سلة خامات أوبك تراجعا الثلاثاء حيث استقر عند 62 ر59 دولارا للبرميل, حسب الإحصاءات التي أوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط الأربعاء (أوبك) على موقعها الإلكتروني.

و حسب بيانات أوبك فان سعر خامات أوبك سجل تراجعا مقارنة بالسعر الذي بلغه الجمعة الفارط ,حيث بلغ 95ر59 دولارا للبرميل.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري, والخام العربي الخفيف السعودي, وخام التصدير الكويتي, وخام مربان الإماراتي, والإيراني الثقيل, والبصرة الخفيف العراقي, وخام السدر الليبي, وخام بوني النيجيري, وخام ميرايات الفنزويلي, وجيرا سول الانغولي, ورابي الخفيف الغابوني, وأورينت الاكوادوري, وزافيرو لغينيا الاستوائية, و جينو الكونغولي.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد أنهت جلسة الثلاثاء الفارط منخفضة, حيث بلغ خام برنت تسليم ديسمبر بلندن 74ر58 دولارا للبرميل بتراجع بـ 0ر1 بالمائة او61 سنتا.

و في نيويورك, أنهى خام القياس الأمريكي تسليم نوفمبر الجلسة عند 81ر52 دولارا منخفضا بـ 78 سنتا أو 5ر1 بالمائة .

و جاء تراجع أسعار النفط في ظل التخوفات من تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد نشر بيانات ضعيفة بخصوص الصادرات والواردات الواردة من الصين.

و كان بدوره صندوق النقد الدولي قد أعلن الاثنين انه يتوقع لسنة 2019 نموا عالميا يقدر بـ 3 بالمائة و هو الأضعف منذ الأزمة المالية.

من جهتها, راجعت الوكالة العالمية للطاقة بشكل طفيف نحو الانخفاض توقعاتها بخصوص نمو الطلب على الخام في 2019 و 2020.

و من جانب أوبك, فان اتفاق خفض الإنتاج سيستمر إلى غاية 31 مارس 2020 .

و أكد الأمين العام لمنظمة أوبك أن هذا التكتل سيقوم بكل ما في وسعه من اجل الحفاظ على استقرار سوق النفط إلى ما بعد 2020.