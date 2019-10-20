وزير الدفاع الأمريكي يتوقع انتقال القوات الأمريكية من سوريا إلى غرب العراق

قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي , إنه من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق, من أجل القيام بعمليات أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي من هناك.

وأضاف إسبر في تصريحات صحفية أوردتها قناة الحرة الأمريكية, أن "الانسحاب الأمريكي ماض على قدم وساق من شمال شرق سوريا.. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياما", موضحا أن عملية الانسحاب "تتم من خلال طائرات وقوافل برية", مشيرا إلى أن "الخطة الحالية, هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق والتي يبلغ عددها نحو ألف فرد ".

وستضاف القوات الأمريكية الإضافية إلى أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي موجودين بالفعل في العراق لتدريب القوات العراقية , والمساعدة في ضمان عدم استئناف مسلحي تنظيم داعش نشاطهم.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت عن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من شمال شرق سوريا, بعد أيام من بدء العملية الأمنية التركية في سوريا.