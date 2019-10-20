جلاب يدعو الشريك الأمريكي للمساهمة في رفع حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات

دعا وزير التجارة، سعيد جلاب، الاحد بالجزائر الشريك الامريكي للمساهمة في رفع حصة صادرات الجزائر خارج المحروقات سيما بعد الغاء القاعدة 51/49 و خاصة في مجال المنتجات الغذائية والفلاحية وقطاع السياحة، حسبما افاد به بيان الوزارة.

وأوضح الوزير -خلال لقاء جمعه بالمدير التنفيذي لبرنامج التجارة بجامعة هارفارد الامريكية السيد كراغ فان قراستاك بحضور سفير الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر السيد جون ديروشر- اهمية الاستفادة من الخبرة الامريكية في ميدان التصدير باعتبار ان الولايات المتحدة تعد من الممونين الاوائل للسوق الجزائرية و كذا فتح المزيد من الشراكات لدعم النمو الاقتصادي في ضل استراتيجية الحكومة في ضبط توازنات الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطي الصرف و كذا الرقي بالتجارة الجزائرية للأسواق العالمية.

كما ركز جلاب على المقترحات القاضية بتجسيد الاستثمارات الامريكية في الجنوب الجزائري خاصة ما تعلق بقرارات الحكومة القاضية بإنشاء مناطق النشاطات الخاصة بالولايات الحدودية.

من جهته اكد الخبير الامريكي -الذي يقوم بزيارة الى الجزائر من 20 الى 23 اكتوبر الحالي على ان الجزائر شريك اقتصادي هام للولايات المتحدة في شمال افريقيا مضيفا ان بلاده تعمل على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجانب الجزائري من خلال إعطاء دفع ودعم و مرافقة للاستثمار و الشراكة من خلال الاستشارات التي يقدمها الخبراء في هذا المجال.

ويعرض خلالها العديد من المحاضرات والاستشارات لطلبة المدرسة العليا للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي بالقليعة-، وينشط فان قراستاك خلال اقامته بالجزائر العديد من المحاضرات و الاستشارات لطلبة المدرسة العليا للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي بالقليعة.

وخلال هذا اللقاء عبر سفير الولايات المتحدة عم امله في تجسيد رغبة المتعاملين الاقتصادين الأمريكيين في ولوج السوق الجزائرية ميدانيا باعتبار أن مناخ الأعمال بالجزائر أصبح جذابا لاستقطاب الاستمارات.