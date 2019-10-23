قمة روسيا-افريقيا تنطلق اليوم بسوتشي وآفاق لتعزيز العلاقات

تشكل قمة روسيا - افريقيا و منتدى أعمالها التي ستنطلق أشغالها اليوم الأربعاء بمدينة سوتشي (روسيا) و التي يشارك فيها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح فرصة لتعزيز العلاقات السياسية و الاقتصادية بين روسيا و الدول الافريقية.

وحسب المنظمين سيشارك في قمة روسيا-افريقيا و منتدى أعمالها التي تنظمها روسيا ما لا يقل عن 47 رئيس دولة و حكومة افريقية الذين أكدوا على مشاركتهم من أصل 54 مدعوا.

و يقود رئيس الدولة وفدا هاما ضم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ، و وزير المالية محمد لوكال و ، وزير الطاقة محمد عرقاب.

و ستجري أشغال القمة و منتدى اعمالها بمركز الاعلام الواقع بالحظيرة الأولمبية لمدينة سوتشي يرأسها مناصفة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين و رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، البلد الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي.

و تسعى روسيا بتنظيمها لأول قمة إلى تعزيز علاقاتها السياسية و الاقتصادية مع الدول الافريقية و إلى إقامة شراكات استراتيجية مربحة للطرفين.

و في رسالة ترحيبية وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين اعتبر ان حدثا بهذه الضخامة "لم يسبق له مثيل" في التاريخ "الحافل" للعلاقات الروسية الافريقية.

و تابع قائلا، سيمكن هذا الحدث لممثلي التنظيمات و الادارة و وسط الأعمال و الخبراء من القيام بدراسة "مفصلة" للوضع الراهن و آفاق التعاون الروسي الافريقي و مختلف المشاكل المستعجلة للاقتصاد العالمي.

و ذكر في ذات السياق بمسارات الاندماج المربحة للطرفين التي وضعت في اطار الاتحاد الافريقي و هيئات اقليمية و محلية اخرى للقارة الافريقية، مشيرا إلى أن الدول الافريقية تسير على طريق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و العلمية و التكنولوجية و تلعب "دورا هاما" في مناخ الأعمال العالمي.

تعاون اوسع في مختلف الميادين

من جهته، ابرز رئيس الاتحاد الافريقي، عبد الفتاح السيسي في كلمة ترحيب للمشاركين في أشغال قمة روسيا-افريقيا و منتدى روسيا-افريقيا أن هذا الحدث "يجسد علاقات الصداقة التاريخية بين القارة الافريقية و روسيا الفدرالية" ، و اعتبر أن هذه القمة "الفريدة من نوعها" يكتسي "أهمية خاصة" خلال هذه الفترة التي تشهد تحولات على الصعيد العالمي و الدولي.