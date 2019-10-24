تناول المنشطات: مراقبة 240 لاعبا واكتشاف حالتين إيجابيتين عند الهواة

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الخميس، انه تم مراقبة 240 في 60 لقاء ، منهم حالتين إيجابيتين لتعاطي المنشطات تخص لاعبين إثنين لكرة القدم ، ينشطان في بطولة قسم الهواة، وذلك منذ انطلاق الموسم 2019- 2020.

وحسب اللجنة الفرعية لمكافحة المُنشطات للاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، فان اللاعبين الاثنين المراقبين إيجابيا واللذين لم يتم كشف عن اسمهما ، استهلكوا مواد " غليكو كورتيكويد " و "بيتا -2 أغونيست"، المحظورة.

وعلى مستوى الرابطتين المحترفتين الاولى والثانية ، لم يتم الكشف عن آية حالة إيجابية الى غاية اليوم وهو ما يدل على انتشار الوعي في اوساط اللاعبين وحسن اتباع توصيات اللجان الطبية للأندية "، حسب نفس المصدر.

وجنّدت اللجنة الفرعية لمكافحة المنشطات 60 طبيبا و247 جهاز مراقبة لهذه العملية التي مسّت الرابطتين الاولى والثانية والقسم الوطني للهواة .

ونصحت اللجنة الطبية الفدرالية الذي يرأسها جمال الدين دمرجي ، " مسيري كرة القدم- الهواة على حسن السهر والانتباه لصحة اللاعبين عبر التسيير الصارم ولم لا وضع لجنة طبيه تعهد اليها هذه المهمة .