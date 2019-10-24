كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم : فريق قيادة الدرك الوطني يتوج باللقب

توج فريق قيادة الدرك الوطني بالطبعة ال 47 للكأس العسكرية لكرة القدم، بعد فوزه على فريق قيادة الناحية العسكرية بركلات الترجيح (3-1)، إثر نهاية اللقاء بنتيجة التعادل السلبي (0-0)، الخميس، بملعب مركز تجمع و تحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد "بوجريو مسعود" ببن عكنون (الجزائر العاصمة).

وشهدت هذه النسخة الـ 47 من الكأس العسكرية، حضور نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الذي سلّم مجسم الكأس لقائد تشكيلة قيادة الدرك الوطني.

وبفضل هذا التتويج، يخلف فريق قيادة الدرك الوطني في سجل المتوجين بالكأس العسكرية، فريق قيادة الناحية العسكرية الأولى، الذي نال لقب النسخة الـ 46، حينما تفوق على مدرسة تقنيات المعتمدية بالبليدة بواقع (5-0)، خلال النهائي الذي لعب في الفاتح مايو 2018 بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر).