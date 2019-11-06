إيران تبدأ ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو

أعلنت إيران، الاربعاء ، أنها بدأت عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بمنشأة /فوردو/ تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك تمهيدا لتنفيذ الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

وقالت المنظمة الوطنية للطاقة النووية في إيران ، إنها قامت بنقل خزان يزن 2800 كلغ ، ومزود بنحو 2000 كلغ من غاز سداسي فلوريد اليورانيوم " من مجمع /أحمدي روشن/ بمدينة /نطنز/ بمحافظة/ أصفهان/ ، وسط البلاد، إلى منشأة /فوردو/ لتخصيب اليورانيوم، بمحافظة /قم/، تحت إشراف مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني ، قد أعلن الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ اعتبارا من اليوم "الخطوة الرابعة" من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وذلك بضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي في منشأة /فوردو/، مؤكدا في الوقت نفسه، أن هذه الخطوة " على غرار الخطوات الثلاث السابقة، يمكن التراجع عنها شرط أن يعود شركاء الاتفاق النووي إلى الالتزام بتعهداتهم".

وبدأت إيران منذ شهر مايو الماضي سلسلة من الخطوات لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين طهران ودول مجموعة (5+1).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب في ماي 2018 من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا، وفرض عقوبات مالية ونفطية على إيران.