ديلاني مينة للإذاعة :الجالية في الخارج تتطلع لانتخاب رئيس يعيد الثقة للشعب

أكدت مندوبة مقاطعة بونتواز Pontoise بفرنسا التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ديلاني مينة على أهمية الانتخابات الرئاسية القادمة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وعامة الشعب وذلك بالتوجه إلى صناديق الاقتراع.

واعتبرت ديلاني مينة التي نزلت ضيفة على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء أن الانتخابات فرصة لإقامة الحجة على الشخص المنتخب وأداة لمحاسبة كل مسؤول خاصة وان هذه الاستحقاقات تتم تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي "نضع فيها كامل الثقة".

وأضافت أن الجالية الجزائرية في الخارج كما الشعب الجزائري يتطلعون لانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الثقة للجميع ويعمل في إطار الشفافية ويعطي انطباعا حضاريا للشعب.

وكشفت أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي من خولت لها تمثيل الجالية في مقاطعة بونتواز من خلال "تكوين تلقيناه من لدنها"، وان جمعيتها لا تمثل أية جهة أو انتماء سياسي وأعضاؤها ناشطون جمعويون يعملون على مستوى المقاطعة من خلال تقديم المساعدة والتوجيه لجميع احتياجات الجالية لا سيما على مستوى القنصلية.

وأشارت في الأخير إلى أن الجالية الجزائرية في الخارج تتطلع اليوم إلى انتخابات نزيهة "من اجل انتقال سريع للسلطة وبالتالي تحسن أوضاع البلاد والعباد".

المصدر: الإذاعة الجزائرية