تيغرسي الهواري: حان الوقت للذهاب إلى قانون استثمار أخر أكثر شفافية

أكد الخبير الاقتصادي والنائب بالمجلس الشعبي الوطني تيغرسي الهواري ان قانون الاستثمار المدرج في 2016 قوانينه ومراسيمه التنفذية غير جاهزة لحد ألان.

وأضاف تيغرسي الهواري الذي نزل ضيفا هذا الأربعاء على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى انه حان الوقت للذهاب الى قانون استثمار أخر جديد يكون أكثر شفافية في تسيير الاستثمار معتبرا قاعدة 49 /51 مجحفة في بعض القطاعات.

واقترح في هذا الخصوص ان تكون اللجنة الولائية للاستثمار هي من تقوم بالعملية بمشاركة كل المدراء المعنيين على ان يكون القرار جماعيا مع دراسة حقيقية للمشروع لإعطاء حق الامتياز للمستثمر الجزائري او الأجنبي وهو ما يعطي اكثر شفافية ومسؤولية للمشروع الاستثماري.

وكشف ضيف الصباح ان "المشروع الاستثماري في الجزائر يستغرق ثلاثة أشهر في جانبه الإداري، وتكون انطلاقته الفعلية خلال 4 سنوات، إذا ما توفرت الشروط، ومنها علاقات المستثمر الخاصة، بينما تستغرق نفس الخطوات لنفس المشروع 15 يوما فقط في دول اخرى".

وبخصوص مشروع استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات، قال انه تم تعديله في البرلمان بإضافة مادة المازوت الى جانب البنزين، و"مطالب النواب اليوم هي سيارات اقل من خمس سنوات وهو ما سيخضع للنقاش هذا الخميس خلال المصادقة على مشروع القانون في جلسة العمل كما أدرجنا أيضا تعدلين فيما يخص هذا النوع من السيارات".

المصدر: الإذاعة الجزائرية