دراجات / إفريقيا : المجمع البترولي يستعيد رتبته القارية الجزائر

استعاد المجمع البترولي للدراجات رتبته كناد قاري بعد غياب دام عامين، حسب ما أعلنت عنه اليوم الأحد الاتحادية الجزائرية.

وقد تم رسميا تسجيله كناد قاري بعد اتفاق مع الاتحادية الجزائرية للدراجات، التي ستقوم بتسهيل مشاركته في المنافسات الدولية المقبلة.

في انتظار ذلك، تألقت التشكيلة البترولية بشكل لافت في "دورة المطارات" التونسية بعد استحواذها على كل الجوائز التي كانت في المزاد.

وقد تمكن دراجو المجمع البترولي من افتكاك المراتب الثلاث الأولى لهذه المنافسة، حيث توج ياسين حمزة بالمركز الأول في الترتيب العام، بينما نال المجمع البترولي الصف الأول حسب الفرق، فيما عاد لقب أحسن دراج واعد للشاب ياسين حمزة.