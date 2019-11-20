شرفي : العدد الإجمالي للهيئة الناخبة يفوق 24 مليون ونصف مسجل

كشف رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي أن المراجعة الاستثنائية الدقيقة للقوائم الانتخابية تمخضت عن تحديد دقيق للهيئة الناخبة التي تقدر بأزيد من أربع وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين آلاف مسجل في القوائم الانتخابية.

وقال شرفي في تصريح للاذاعة الجزائرية اثر إطلاق البطاقية الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة الذي أعدته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن هيئته استطاعت تحديد قائمة المسجلين بالقوائم الانتخابية بدقة لأول مرة في الجزائر، كاشفا عن رقم 24.474.161 ناخب. بعد مراجعة الطعون عقب المراجعة الاستثنائية للقوائم الناخبين من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج .

وأوضح ان العدد الإجمالي للهيئة الناخبة كان في حدود 24.308.357 ناخب قبل المراجعة الدورية التي تمت بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم.

وأضاف ذات المسؤول أن المسجلين الجدد خلال المراجعة الدورية بلغ 289.643 ناخب, في حين بلغ عدد المشطوبين خلال نفس العملية 123.239 ناخب.

وقد سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ارتفاعا في عدد الهيئة الناخبة يقدر بـ 165.804 ناخب, اي بزيادة قدرها 0,67 بالمائة.

وفي حديثه عن مجريات الحملة الانتخابية للرئاسيات المزمع تنظيمها في 12/12 جدد شرفي تأكيده على عدم تسجيل أي تجاوزات أثناء الحملة الانتخابية.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية