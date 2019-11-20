الرابطة المحترفة الثانية: الرائد أولمبي المدية يتعثر والوصيف وداد تلمسان يُشدد المُطاردة

تعثر متصدر الترتيب العام أولمبي المدية خلال سفريته لغرب البلاد لمواجهة جمعية وهران (0-1)، مما سمح لمطارده وداد تلمسان بتقليص الفارق الي ثلاث وحدات فقط، بفضل فوزه على اتحاد عنابة (2-1)، أما في مؤخرة الركب، استفاق اتحاد الحراش بفوزه على مولودية بجاية (1-0)، في مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي لعبت اليوم الأربعاء.

انهزم الرائد أولمبي المدية لثالث مرة منذ انطلاق الموسم، حيث سقط اليوم الأربعاء في ميدان جمعية وهران بواقع (0-1)، إذ سجّل أصحاب الأرض هدف الانتصار عند الدقيقة (د 16) عبر حطالة.

فوز يسمح لفريق "الجمعية" بالصعود إلى المركز الخامس (20 ن).

في حين أن "الأولمبي" ورغم هذا التعثر يحافظ على كرسي الريادة (28 ن).

وحقق وداد تلمسان الأهم أمام جمهوره بالفوز على ضيفه اتحاد عنابة بنتيجة (2-1)، حيث سجل "الزيانيون" مبكرا منذ الدقيقة (16)، عبر طويل، قبل أن يضيف بن بولعيد الإصابة الثانية (د 28)، بينما قلص الزوار النتيجة في الدقائق الأخيرة من اللقاء بواسطة هادف (د 88).

وبهذا يعزز "الوداد" مكانته في مركز الوصافة (25 ن)، مقلصا الفارق الي ثلاث نقاط فقط خلف المتصدر أولمبي المدية.

أما أبناء "بونة" فيحتلون الصف الـ13 (15 ن).

وعجز سريع غليزان عن تدعيم رصيده (21 ن) للاقتراب من مركز الوصيف، بعدما خسر بملعب شبيبة بجاية (0-1)، من هدف زناسني (د 44)، ويبقى في المرتبة الثالثة، في حين تنفست الشبيبة البجاوية قليلا، ولو أنها تبقى في الصف قبل الأخير (الـ15، 10 ن)، وبمباراة ناقصة.

أما "السريع" أضحى يتقاسم المركز الثالث (21 ن) بمعية أمل الأربعاء.

وتمكن أمل الأربعاء من مزاحمة السريع على المرتبة الثالثة (21 ن)، بفضل عودته بنقطة غالية من معقل أمل بوسعادة (0-0)، هذا الأخير تدحرج مع الثلاثي المهدد بالسقوط نحو قسم الهواة (الـ15، 10 ن).

وسيطرت شبيبة سكيكدة على داربي الشرق، بنيل فوز مستحق على الجار جمعية الخروب (2-1)، وذلك بعدما تقدم الزوار مبكرا في النتيجة عبر بوشوارب (د 3)، قبل أن يتدارك أشبال المدرب الجديد لتشكيلة "السكيكدية" يونس إفتسان، الوضعية في الشوط الثاني، بفضل ثنائية زيوش (د 72) و (د 79).

وبهذا يرتقي شبيبة سكيكدة إلى الصف السادس (19 ن)، تاركا جمعية الخروب خلفه مباشرة (السابع، 18 ن).

مناصفة مع مولودية العلمة، العائد بالزاد الكامل من تنقلها لمواجهة أولمبي أرزيو (1-0) بهدف مباركي (د 38).

في حين سجل أبناء مدينة أرزيو الساحلية تراجعا محسوسا في النتائج جعلهم يتدحرجون إلى غاية الصف العاشر (16 ن) رفقة مولودية بجاية ودفاع تاجنانت.

وحققت مولودية سعيدة الأهم بميدانها، حينما فازت على دفاع تاجنانت (1-0)، بواسطة هدف بن عيادة (د 33) من ركلة جزاء، ليتسلق "السعيدية" سلم الترتيب نحو الصف التاسع (17 ن)، متقدما على الدفاع التاجنانتي (العاشر، 16 ن).

واستطاع اتحاد الحراش تسجيل ثاني فوز له هذا الموسم، عندما أطاح في ملعبه بمولودية بجاية (1-0)، مستفيدا من نيران صديقة، إثر تسجيل عوالي الهدف الوحيد للقاء ضد مرماه (د 78)، لكم لم تشفع النقاط الثلاث للفريق الحراشي بمغادرة مؤخرة الترتيب (6 ن)، بينما تتمكرز المولودية البجاوية عند الصف العاشر (16 ن).