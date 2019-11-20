23 قتيلا جراء غارات اسرائيلية فجرا على سوريا

قتل 23 شخصا بينهم عسكري جراء غارات اسرائيلية فجر اليوم الاربعاء في دمشق و ضاحيتها على مواقع حكومية و قواعد ايرانية حليفة حسب حصيلة نشر اليوم الاربعاء للمرصد السوري لحقوق الانسان.

و قد استهدفت هذه الغارات مطار المزة بدمشق حيث "دمرت بطاريات مضادة للطائرات تابعة للجيش السوري "وفق المرصد.

و منذ بداية النزاع في سورؤيا عام 2011 يقوم الطيران الحربي الاسرائيلي بقصف من حين لاخر مواقع سورية .

و حسب وكالة الانباء السورية (سانا) فان الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاربعاء لعدوان إسرائيلي كثيف بالصواريخ على محيط مدينة دمشق، ودمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها ، فيما قتل مدنيان وأصيب اخرون جراء العدوان.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري أنه "في تمام الساعة 20ر01 (20ر23 تغ) من فجر اليوم قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل و"مرج عيون اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ ، وعلى الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية، وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها".

وأضاف المصدر أن العمل "ما يزال مستمرا لتدقيق الموقف بشكل واضح ، وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان .

المصدر : وأج