ركود النشاط التجاري لمؤسسات نقل البضائع يتسبب في زيادة الاسعار بنسبة 30 %

تراجع النشاط التجاري لمؤسسات نقل البضائع منذ بداية السنة بنسبة تزيد عن الـ 40 بالمائة وهو الركود الذي ادى الى زيادة اسعار مختلف البضائع بنسبة تزيد عن الـ 30 بالمائة.

ويطالب المتعاملون المشاركون في صالون النقل واللوجستيك بقصر المعرض بوضع استراتجية لانعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في الجزائر خصوصا بعد بداية العمل باتفاقية المنطقة الافريقية للتبادل الحر في جويلية 2020 .

ويرى في هذا الخصوص بعض العارضين في صالون النقل واللوجستيك "ان الوضع ازداد سوءا حيث تراجع العرض كثيرا، كما تعترض عمليات اقتناء الوسائل جديدة صعوبات كثيرة ، بالاضافة الى صعوبة تلبية رغبات الزبائن".

وينتظر مختلف المتعاملين واصحاب المؤسسات من الصالون ابرام عقودعمل جديدة وتبادل الخبرات خاصة وان الجزائر مقبلة على الانضمام الى المنطقة القارية للتبادل الحر في جولية 2020.

المصدر: الاذاعة الجزائرية