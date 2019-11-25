لجنة الانضباط : إيقاف رئيس اتحاد بسكرة لمدة ستة أشهر

تعرض رئيس اتحاد بسكرة ، عبد الله بن عيسى، لعقوبة الإيقاف لمدة ستة أشهر، منها شهرين غير نافذة، وغرامة مالية تقدر بـ 40 ألف دينار بسبب "تصرف غير رياضي اتجاه الرسميين"، وفق ما أعلنته الاثنين، رابطة كرة القدم المحترفة عبر موقعها الرسمي.

وسُلّطت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف على المدرب التونسي لوفاق سطيف، نبيل كوكي، بمقابلة نافذة (حرمانه من ولوج الميدان و حجرة تبديل الملابس)، فضلا عن غرامة بقيمة 30 ألف دينار بسبب الاحتجاج على قرار الحكم.

أما وسط ميدان مولودية الجزائر، عبدالرحمان بورديم، فقد نال عقوبة أربع مقابلات، من بينها واحدة غير نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 40 ألف دينار جراء "تصرف غير رياضي اتجاه الرسميين".

وفي بطولة الرابطة المحترفة الثانية، عوقب المناجير العام لأولمبي المدية، أمين مقاتلي، بعقوبة ستة أشهر (ممنوع من الميدان حجرة تبديل الملابس)، من بينها ثلاثة غير نافذة، ناهيك عن غرامة مالية بقيمة 80 ألف دينار جراء "تهديد اتجاه الرسميين".

وفي الأخير، تعرض المناجير العام لجمعية وهران، الهواري بن عمارة، "المُتسبب في شجار"، لعقوبة ستة أشهر (ممنوع من الميدان حجرة تبديل الملابس)، من بينها ثلاثة غير نافذة، ناهيك عن غرامة 100 ألف دينار.