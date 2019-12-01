قوات الاحتلال تطلق القنابل والرصاص على منازل الفلسطينيين في مخيم العروب بالضفة الغربية

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام والمسيل للدموع صوب منازل المواطنين في مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم الليلة الماضية وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب منازل المواطنين الفلسطينيين مما تسبب بحالة من الرعب بين الأطفال واختناق عدد من المواطنين عولجوا ميدانيا.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل ونصبت عدة حواجز عسكرية وعرقلت دخول المواطنين في مواقع مختلفة بالمحافظة الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدتي بني نعيم وبيت عوا ومخيم الفوار وعلى مدخل مدينة الخليل الجنوبي.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص السبت صوب شاب وفتيين قرب بلدة بيت عوا غرب الخليل مما تسبب باستشهاد الشاب بدوي خالد مسالمة (18 عاما).