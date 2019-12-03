مجلس الأمن الدولي يطالب من جديد بوقف إطلاق النار في ليبيا

03/12/2019 - 11:29

دعا مجلس الأمن الدولي من جديد  في بيان إلى وقف  إطلاق النار في ليبيا و احترام الحظر الأسلحة  المفروض على هذا البلد  بعدما تم خرق هذا الحظر عدة مرات منذ أفريل الماضي حسب تقرير  للأمم المتحدة .

 و أكد أعضاء مجلس الأمن هذا الاثنين في البيان الذي بادرت به بريطانيا "على ضرورة أن  تعمل كل الأطراف على خفض التصعيد و  الالتزام بوقف إطلاق النار".

و منذ 4 أفريل المنصرم تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على  العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا .

و دعا مجلس الأمن في بيانه "كل الدول الأعضاء  إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم النزاع ".

و كان فايز السراج قد وقع مؤخرا مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان اتفاق  للتعاون العسكري . 

و ما يشغل أعضاء المجلس خصوصا انتهاكات الحظر على الأسلحة و هي المسألة التي  تطرق إليها الشهر الماضي مبعوث الأمم المتحدة   غسان سلامة.وأيضا المعلومات التي مفادها أن هناك "لجوء متزايد للمرتزقة".

و يطالب مجلس الأمن بـ"احترام تام للحظر من كافة الدول الأعضاء "وفق البيان .

و سينظم مؤتمر دولي من طرف ألمانيا حول ليبيا في بداية العام المقبل حسب  دبلوماسيين بعدما كان من المفروض ان ينظم قبل  نهاية العام الجاري .

و تعرف ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 بعد ثورة شعبية فوضى عارمة مع صراع على السلطة و وجود ميليشيات مسلحة تفرض قانونها.

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