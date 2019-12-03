هبوط طائرة تابعة للجوية الجزائرية بمطار القاهرة: اعادة نقل الركاب نحو وجهتهم النهائية في نفس اليوم

صرح المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومسؤول الاتصال بها أمين أندلوسي هذا الثلاثاء أن المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية في رحلتها بين المدينة-عنابة والتي حطت أمس الاثنين بالقاهرة (مصر) بسبب حادث تقني قد تم نقلهم في نفس اليوم نحو وجهتهم النهائية على متن طائرة أخرى.

وأكد نفس المسؤول أن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية ( الرحلة AH 4411 ) كان تقل 140 مسافرا كانوا عائدين من أداء العمرة.

كما أوضح أن" الطائرة -ولأسباب أمنية- تم تحويل وجهتها نحو مطار القاهرة فيما نقل ركابها نحو مطار عنابة على متن طائرة أخرى".

ولدى شرحه لظروف هذا الحادث،كشف أندلوسي أن الأمر يتعلق "بمشكل تقني" دون اعطاء تفاصيل أوفر.

وحسب قوله دائما فان " قائد الطائرة اكتشف انذارا على مستوى المحرك بعد ساعة و 30 دقيقة من اقلاعها وقرر على اثر ذلك الهبوط على مستوى مطار القاهرة".

في هذا الاطار، أكد أندلوسي أن الطائرة مزودة بمحركين مما يسمح لها بمواصلة رحلتها لكن ولأغراض أمنية فضل الطيار أن يحط بمطار القاهرة.

وبخصوص مصير طائرة الخطوط الجوية الجزائرية فإنها لا تزال تقبع بهذا المطار لإجراء الصيانة حسب ذات المصدر.